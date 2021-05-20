Хинштейн: Facebook и Instagram обяжут открыть отдельные филиалы в России

Законопроект о регулировании деятельности иностранных IT-компаний предполагает, что каждая крупная соцсеть должна будет открыть в России представительство или филиал, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Если компании самостоятельные, разные юридические лица, то каждая из них будет иметь свое собственное представительство или свой филиал. Instagram свой, Facebook свой", - сказал Хинштейн.

Депутат пояснил, что главным критерием здесь будет наличие у соцсети узнаваемого имени и собственной аудитории, а нее ее юридическая принадлежность.

«Тут вопрос не в дочке, тут вопрос в том, что каждая из них - самостоятельная сущность и самостоятельное юрлицо». - пояснил парламентарий.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее обязать зарубежные соцсети с аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать представительства в России. Он сравнил закон о «приземлении соцсетей» с временами Древней Руси.

