В Туле высокопоставленных полицейских задержали за организацию незаконной миграции
Двух высокопоставленных сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали в Туле. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Тульской области правоохранителями были задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД.
«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ», — указали в СК.
Ранее ФСБ задержала организаторов канала нелегальной миграции из Африки в Евросоюз — шесть человек, за деньги участвовавших в организации въезда африканцев в страны сообщества через Россию, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru