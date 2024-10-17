В Туле высокопоставленных полицейских задержали за организацию незаконной миграции

Двух высокопоставленных сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали в Туле. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Тульской области правоохранителями были задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ», — указали в СК.

Ранее ФСБ задержала организаторов канала нелегальной миграции из Африки в Евросоюз — шесть человек, за деньги участвовавших в организации въезда африканцев в страны сообщества через Россию, напоминает RT.

