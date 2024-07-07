Маск назвал WhatsApp шпионской программой

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) является шпионской программой.

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Предприниматель отреагировал на публикацию в X, где один из пользователей заявил, что попросил друга через WhatsApp помочь выбрать чемодан. Спустя некоторое время он увидел соответствующую рекламу в социальных сетях.

«Потому что это шпионская программа», - отреагировал Маск.

Ранее предприниматель назвал WhatsApp небезопасным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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