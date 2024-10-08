Хинштейн: Блокировки YouTube в России не происходит

Блокировки видеохостинга YouTube в России не происходит. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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Он отметил, что для изменения сложившейся ситуации необходимо «движение с другой стороны».

«Россия по-прежнему открыта к диалогу», - сказал парламентарий.

Ранее Хинштейн объявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в РФ может снизиться сначала до 40%, а потом — и до 70%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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