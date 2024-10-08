Хинштейн: Блокировки YouTube в России не происходит

Он отметил, что для изменения сложившейся ситуации необходимо «движение с другой стороны».

«Россия по-прежнему открыта к диалогу», - сказал парламентарий.

Ранее Хинштейн объявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в РФ может снизиться сначала до 40%, а потом — и до 70%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».