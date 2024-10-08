Хинштейн: Блокировки YouTube в России не происходит
8 октября 202419:14
Блокировки видеохостинга YouTube в России не происходит. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он отметил, что для изменения сложившейся ситуации необходимо «движение с другой стороны».
«Россия по-прежнему открыта к диалогу», - сказал парламентарий.
Ранее Хинштейн объявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в РФ может снизиться сначала до 40%, а потом — и до 70%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru