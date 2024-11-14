Химик Дорохов рассказал, чем опасны влажные салфетки

Вещества, которые входят в состав пропитки влажных салфеток, при частом контакте с кожей способны навредить человеку. Об этом сайту aif.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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Он пояснил, что речь идёт о метилизотиазолиноне, который может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей, а феноксиэтанол и парабены способны стать причиной не только проблем с кожей, но и вызвать гормональные нарушения.

Химик отметил, что триклозан и фталаты плохо влияют на эндокринную систему, а полиэтиленгликоль может быть загрязнен потенциально токсичными веществами, что отразится на состоянии иммунной и репродуктивной системы организма.

Дорохов добавил, что перед покупкой влажных салфеток следует тщательно изучать их состав.

Ранее врач-дерматовенеролог Роман Иванов заявил, что медицинская маска, солнцезащитные очки и влажные салфетки защитят от проявлений аллергии на пыльцу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеХимияЭксперты

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