В Москве объем производства бумаги вырос на 10% за полгода

Столичные производители бумаги сумели увеличить выпуск продукции на 9,8% с января по июнь 2023 года, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в столице работают более 40 предприятий, специализирующихся на изготовлении бумажной продукции. Они наращивают производство различных товаров, в первую очередь упаковочных материалов: пакетов, коробок и прочей бумажной тары», - рассказал он.

Такую тенденцию на увеличение эксперты связывают с ростом производства продуктов питания, а также с тем, что спрос на товары из бумаги растет на фоне ухода иностранных компаний. Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что компании также производят салфетки, бумажные полотенца, офисную бумагу - за этот период объем отгрузок оценивается в 17 миллиардов рублей.

В целом в столице активно развивается производство, на сегодняшний день в городе работает более 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч граждан. Каждый год открывается до 50 крупных и средних предприятий, а также до 100 малых, которые производят очень разнообразную продукцию, включая технику и медицинское оборудование.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Ефимов
ТЕГИ:Экономика

Горячие новости

Все новости

партнеры