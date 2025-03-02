Хейтеры Илона Маска разгромили шоурум Tesla в Нью-Йорке

По информации Electrek, в течение последних нескольких недель набирает силу движение под названием «Tesla Takedown», в рамках которого по всему миру организуются массовые протесты в магазинах Tesla.

Так, сотни людей вышли на акцию протеста у завода Tesla в Тусоне. Эта акция была мирной и законной, но были и исключения, сообщает Electrek. Сегодня, 2 марта, в магазине Tesla на Манхэттене в Нью-Йорке нескольким протестующим удалось проникнуть внутрь. Всего на протесты пришло около 300 человек. Большинство из них остались мирно протестовать снаружи, но несколько человек вошли внутрь, и сотрудникам Tesla пришлось закрыть магазины, поскольку другие тоже пытались попасть внутрь.

Полиция подтвердила арест девяти человек, сообщает Electrek, а на видео последствий видно, что несколько стеклянных дверей и окон были разбиты.

Аналогичные протесты были зарегистрированы в большинстве крупных городов США, и они запланированы на ближайшие несколько недель, добавляет Electrek.

Ранее проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента Джей-Ди Вэнса после ссоры с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

