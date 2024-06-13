Ракова: 220 комнат психологической разгрузки для медперсонала открылись в Москве

В городских поликлиниках Москвы заработали кабинеты психологической разгрузки для медперсонала, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, это сделано с целью предотвратить профессиональное выгорание и для восстановления физического и эмоционального благополучия врачей и медсестёр.

«Эти «островки спокойствия» дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной. На сегодняшний день такие комнаты уже оборудованы в 220 поликлиниках, открытых после капремонта, еще 180 будут оснащены по его завершению», — уточнила Ракова.

В Москве впервые в стране стала применяться практика создания подобных кабинетов. В них можно просто посмотреть телевизор или расслабиться в специальном массажном кресле, выпить кофе или послушать музыку. Кроме того, все кабинеты психологической разгрузки оснащены оборудованием для создания расслабляющих ароматов.

Доступ в такие комнаты будет свободным для всех сотрудников медучреждения.

