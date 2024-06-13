Ракова: 220 комнат психологической разгрузки для медперсонала открылись в Москве
В городских поликлиниках Москвы заработали кабинеты психологической разгрузки для медперсонала, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
По её словам, это сделано с целью предотвратить профессиональное выгорание и для восстановления физического и эмоционального благополучия врачей и медсестёр.
«Эти «островки спокойствия» дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной. На сегодняшний день такие комнаты уже оборудованы в 220 поликлиниках, открытых после капремонта, еще 180 будут оснащены по его завершению», — уточнила Ракова.
В Москве впервые в стране стала применяться практика создания подобных кабинетов. В них можно просто посмотреть телевизор или расслабиться в специальном массажном кресле, выпить кофе или послушать музыку. Кроме того, все кабинеты психологической разгрузки оснащены оборудованием для создания расслабляющих ароматов.
Доступ в такие комнаты будет свободным для всех сотрудников медучреждения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru