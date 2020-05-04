Хасавюрт закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса
Дагестанские власти закрыли город Хасавюрт на въезд и выезд в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Уточняется, что передвижения граждан внутри города также ограничиваются, движение будет разрешено только транспорту экстренных служб. В администрации отметили, что нарушители вводимых мер будут привлечены к административной ответственности.
Как пишет агентство, ранее городские власти аннулировали выданные жителям пропуска.
Согласно последним данным, в Дагестане зафиксировано около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 13 смертей, 226 выздоровлений
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru