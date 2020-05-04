Хасавюрт закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Дагестанские власти закрыли город Хасавюрт на въезд и выезд в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что передвижения граждан внутри города также ограничиваются, движение будет разрешено только транспорту экстренных служб. В администрации отметили, что нарушители вводимых мер будут привлечены к административной ответственности.

Как пишет агентство, ранее городские власти аннулировали выданные жителям пропуска.

Согласно последним данным, в Дагестане зафиксировано около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 13 смертей, 226 выздоровлений

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусДагестан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры