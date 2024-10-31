«Уже жалеет!»: «Единой России» предрекли обвал рейтингов из-за эмоций Хамзаева

Выводы о поведении члена «Единой России», депутата Госдумы от Дагестана Султана Хамзаева сделает сама партия: если она примет его позицию, то ее рейтинги упадут, особенно на фоне негативной реакции общества и СМИ на резонансные заявления парламентария. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Хамзаев ранее набросился с резкой критикой на Царева за то, что бывший украинский депутат посоветовал ему не критиковать решения министерства образования Владимирской области, которое запретило ношение хиджабов в школах региона. Скандальный парламентарий в своем Telegram-канале в резкой форме заявил, что депутат Госдумы — это депутат России, а не конкретного региона и что Цареву и другим экс-депутатам Украины этого не понять. Царев допустил, что Хамзаев уже жалеет о столь бурной реакции, однако на рейтинге партии «Единая Россия» это может отразиться негативно.