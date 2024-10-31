«Уже жалеет!»: «Единой России» предрекли обвал рейтингов из-за эмоций Хамзаева
Депутат Султан Хамзаев сам страдает из-за своего несдержанного темперамента и резких высказываний, они могут негативно сказаться на рейтинге «Единой России», которую он представляет, сказал НСН Олег Царев.
Выводы о поведении члена «Единой России», депутата Госдумы от Дагестана Султана Хамзаева сделает сама партия: если она примет его позицию, то ее рейтинги упадут, особенно на фоне негативной реакции общества и СМИ на резонансные заявления парламентария. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Хамзаев ранее набросился с резкой критикой на Царева за то, что бывший украинский депутат посоветовал ему не критиковать решения министерства образования Владимирской области, которое запретило ношение хиджабов в школах региона. Скандальный парламентарий в своем Telegram-канале в резкой форме заявил, что депутат Госдумы — это депутат России, а не конкретного региона и что Цареву и другим экс-депутатам Украины этого не понять. Царев допустил, что Хамзаев уже жалеет о столь бурной реакции, однако на рейтинге партии «Единая Россия» это может отразиться негативно.
«Я был достаточно сдержанным и корректным по отношению к Хамзаеву и не понял, откуда у него такой взрыв эмоций. Мне кажется, что депутат свободен в своих высказываниях, а оценку ему дадут избиратели. Другое дело, что Хамзаев является членом партии, поэтому непосредственно за него не голосовали. Значит, выводы будет делать «Единая Россия»: если она поддерживает такое поведение парламентария, видимо, это каким-то образом скажется на ее рейтингах. Возможно, Хамзаев даже сам жалеет, что так эмоционально реагирует: в интернете и СМИ сейчас крайне негативная реакция на его поведение. У меня же на него какой-то особенной реакции нет», — сказал Царев.
Ранее депутат и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов заявил об угрозах со стороны Хамзаева из-за решения властей Владимирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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