СМИ: Хакеры украли данные 31 млн клиентов страховой компании Star Health
Хакеры похитили данные более 31 млн клиентов крупнейшей в Индии страховой компании Star Health и продают информацию через чат-боты в мессенджере Telegram. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, на онлайн-форуме хакеров пользователь под псевдонимом XenZen рассказал о создании чат-ботов и наличии у взломщиков 7,24 терабайт данных Star Health. Хакеры украли в том числе страховые документы, имена, номера телефонов, адреса клиентов, копии удостоверений личности, результаты анализов, диагнозы, налоговую информацию.
При этом в Star Health заявили, что не выявили «широкомасштабного взлома», и все сведения «остаются в безопасности». Вместе с тем компания сообщила местным органам о предполагаемом несанкционированном доступе. В свою очередь, представители Telegram заявили об удалении чат-бота, продающего данные. Однако в мессенджере были запущены новые боты.
Ранее в Испании задержали трех подозреваемых в причастности к хакерским атакам против стратегических секторов и госучреждений в стране и государствах НАТО, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru