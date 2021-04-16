СМИ: Хакеры слили в Сеть данные сторонников Навального

Хакеры выложили в интернет базу данных россиян, которые готовы выйти на митинги в поддержку Алексея Навального, пишет Telegram-канал «Открытые медиа».

Всего в базе 529 тысяч почтовых адресов граждан, которые оставили свои контактные данные на сайте «Свободу Навальному». При этом хакеры заявляют, что около 70% процентов из них боты.

Навальный подает в суд на исправительную колонию из-за Корана

В базе присутствуют почтовые ящики с доменов госорганов. Среди них департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ, пресс-служба МВД, «Единая Россия», ФНС, а также правительство Чечни. Отправители не подтвердили эти адреса.

Команда Навального отметила, что выложенная база является подлинной, и извинилась перед россиянами, чьи данные попали в Сеть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:РоссияФонд Борьбы С КоррупциейАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры