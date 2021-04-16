СМИ: Хакеры слили в Сеть данные сторонников Навального
Хакеры выложили в интернет базу данных россиян, которые готовы выйти на митинги в поддержку Алексея Навального, пишет Telegram-канал «Открытые медиа».
Всего в базе 529 тысяч почтовых адресов граждан, которые оставили свои контактные данные на сайте «Свободу Навальному». При этом хакеры заявляют, что около 70% процентов из них боты.
В базе присутствуют почтовые ящики с доменов госорганов. Среди них департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ, пресс-служба МВД, «Единая Россия», ФНС, а также правительство Чечни. Отправители не подтвердили эти адреса.
Команда Навального отметила, что выложенная база является подлинной, и извинилась перед россиянами, чьи данные попали в Сеть.
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