Дональд Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена спецслужбами из РФ
Бывший американский лидер Дональд Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена спецслужбами из России, пишет РИА Новости. По его словам, заявления сына американского лидера Джо Байдена Хантера о причастности российской стороны ко взлому его компьютера возмутительны.
Трамп высмеял версию о вине хакеров, которые связаны с российскими спецслужбами, в кибератаке на ноутбук Хантера Байдена. «Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия!» — добавил он.
Данные с компьютера сына Байдена попали в СМИ после того, как он отнес устройство в сервис ремонта в Делавэре и не забрал его. Так, в его ноутбуке нашли снимки и переписки с несовершеннолетними, а также письма, которые свидетельствуют о его теневых сделках с компаниями на Украине. Сын американского президента допустил, что за взломом могут стоять российские хакеры.
Ранее Джо Байден обвинил Китай в помощи хакерам.
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