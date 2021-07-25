Дональд Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена спецслужбами из РФ

Бывший американский лидер Дональд Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена спецслужбами из России, пишет РИА Новости. По его словам, заявления сына американского лидера Джо Байдена Хантера о причастности российской стороны ко взлому его компьютера возмутительны.

Трамп высмеял версию о вине хакеров, которые связаны с российскими спецслужбами, в кибератаке на ноутбук Хантера Байдена. «Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия!» — добавил он.

Данные с компьютера сына Байдена попали в СМИ после того, как он отнес устройство в сервис ремонта в Делавэре и не забрал его. Так, в его ноутбуке нашли снимки и переписки с несовершеннолетними, а также письма, которые свидетельствуют о его теневых сделках с компаниями на Украине. Сын американского президента допустил, что за взломом могут стоять российские хакеры.

Ранее Джо Байден обвинил Китай в помощи хакерам.



