СМИ: Хакеры взламывают компьютеры в Китае для кибератак на Россию и Украину

По данным агентства, с конца февраля в Китае фиксируют хакерские атаки из-за рубежа. Отмечается, что адреса киберударов исходят в основном из США.

«Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — подчеркивают китайские эксперты.

Россия была целью кибератак злоумышленников в 87% случаев, пишет RT.

