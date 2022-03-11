СМИ: Хакеры взламывают компьютеры в Китае для кибератак на Россию и Украину
Зарубежные хакеры проводили кибератаки для получения контроля над компьютерами в Китае и последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию. Об этом сообщает «Синьхуа», ссылаясь на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете.
По данным агентства, с конца февраля в Китае фиксируют хакерские атаки из-за рубежа. Отмечается, что адреса киберударов исходят в основном из США.
«Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — подчеркивают китайские эксперты.
Россия была целью кибератак злоумышленников в 87% случаев, пишет RT.
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