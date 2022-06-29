Хакеры атаковали сайт Роскосмоса после публикации координат «центров принятия решений»

Накануне Роскосмос опубликовал снимки и координаты западных «центров принятия решений», напоминает Ura.ru. На кадрах, сделанных спутником «Ресурс-П», изображены Белый дом и Пентагон, британское Минобороны, Рейхстаг и ведомство канцлера в Берлине, Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, пишет «Свободная пресса».

«После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений" сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — написал Струговец в Telegram.

По словам главы пресс-службы, атака была совершена из Екатеринбурга.

