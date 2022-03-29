Хакер заявил о неготовности России к кибератакам США
На россиянах атаки не будут отражаться, несмотря на отсутствие у России сил, чтобы их отбить, заявил НСН Александр Варской.
Россия не готова к мощным кибератакам США, в стране нет специалистов, которые могли бы бороться с такими атаками, заявил российский хакер Александр Варской в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в МИД РФ заявили, что США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и «кибернаемники». Отмечается, что ежедневно мощным ударам подвергаются госучреждения, СМИ и объекты критической инфраструктуры. Александр Варской считает, что кибервойна в какой-то мере является выдуманной.
«Россия не готова к таким атакам. Даже каких-то специально обученных людей для противодействия таким атакам нет ни в России, ни в США. Однако в мире нет никаких кибервойск, это выдумка. Например, у каждого сотрудника полиции есть компьютер, на котором он заполняет заявление, но это не значит, что он айтишник. Здесь то же самое. Кибервойна – это выдуманная часть информационной войны», - сказал Варской.
Хакер также отметил, что если кибератаки будут осуществляться на сайты российских банков, то это никак не повлияет на сбережения россиян и их персональные данные. По словам Варского, вся важная информация находится «глубоко внутри».
«Например, есть Сбербанк как структура, где хранятся деньги, а есть его сайт. Атаки совершаются на сайт Сбербанка, это никак не отражается на обычных людях. Это то же самое, что набить морду какому-нибудь музыканту путем того, что бить по афише, которая рекламирует его концерт. Данные пользователей также не могут пострадать, они находятся глубоко внутри», - резюмировал Варской.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о беспрецедентных кибератаках на сайт ведомства. Между тем в «Лаборатории Касперского» отмечали, что количество кибератак на российский бизнес в январе — марте 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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