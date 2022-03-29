Хакер заявил о неготовности России к кибератакам США

Хакер также отметил, что если кибератаки будут осуществляться на сайты российских банков, то это никак не повлияет на сбережения россиян и их персональные данные. По словам Варского, вся важная информация находится «глубоко внутри».

«Например, есть Сбербанк как структура, где хранятся деньги, а есть его сайт. Атаки совершаются на сайт Сбербанка, это никак не отражается на обычных людях. Это то же самое, что набить морду какому-нибудь музыканту путем того, что бить по афише, которая рекламирует его концерт. Данные пользователей также не могут пострадать, они находятся глубоко внутри», - резюмировал Варской.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о беспрецедентных кибератаках на сайт ведомства. Между тем в «Лаборатории Касперского» отмечали, что количество кибератак на российский бизнес в январе — марте 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

