«Мираторг» сообщил о хакерской атаке на информсистемы холдинга

Отмечается, что кибератака нарушила функции деятельности некоторых предприятий.

«Работы по устранению последствий внедрения уже ведутся, нормальное функционирование всех систем будет восстановлено в максимально сжатые сроки», - подчеркнули в «Мираторге».

В компании добавили, что не допустят перебоев в поставках и отгрузках продукции, обеспечение россиян продовольствием продолжится в штатном режиме.

