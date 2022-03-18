«Мираторг» сообщил о хакерской атаке на информсистемы холдинга
Хакеры атаковали информационные системы ряда компаний агрохолдинга «Мираторг», в ближайшее время их работа будет восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что кибератака нарушила функции деятельности некоторых предприятий.
«Работы по устранению последствий внедрения уже ведутся, нормальное функционирование всех систем будет восстановлено в максимально сжатые сроки», - подчеркнули в «Мираторге».
В компании добавили, что не допустят перебоев в поставках и отгрузках продукции, обеспечение россиян продовольствием продолжится в штатном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Песков: Ажиотаж вокруг продовольствия исключительно эмоциональный
- Стали известны самые уязвимые для санкций отрасли экономики РФ
- Песков объяснил агрессию Байдена в адрес Путина его «утомляемостью»
- Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Набиуллиной
- Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Премьер Польши объявил программу «дерусификации экономики»
- Путин и Шольц обсудили ход спецоперации РФ на Украине
- Лавров: Россия укрепилась под влиянием санкций
- Матвиенко призвала к более адресным мерам соцподдержки
- В Таиланде отменят обязательный ПЦР-тест перед въездом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru