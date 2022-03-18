«Мираторг» сообщил о хакерской атаке на информсистемы холдинга

Хакеры атаковали информационные системы ряда компаний агрохолдинга «Мираторг», в ближайшее время их работа будет восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что кибератака нарушила функции деятельности некоторых предприятий.

«Работы по устранению последствий внедрения уже ведутся, нормальное функционирование всех систем будет восстановлено в максимально сжатые сроки», - подчеркнули в «Мираторге».

В компании добавили, что не допустят перебоев в поставках и отгрузках продукции, обеспечение россиян продовольствием продолжится в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
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