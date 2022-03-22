В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил рассмотреть возможность создания в России кибервойск, а также гособоронзаказа в этой сфере. Об этом замминистра заявил на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Слова замглавы Минпромторга приводит РИА Новости. Как отметил Шпак, было бы правильным создать кибервойска и соответствующий госзаказ «нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – НСН), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества».
Замминистра выразил надежду, что после этого российские специалисты «десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях».
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