В Минпромторге предложили создать в России кибервойска

Слова замглавы Минпромторга приводит РИА Новости. Как отметил Шпак, было бы правильным создать кибервойска и соответствующий госзаказ «нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку (от армии – НСН), а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества».

Замминистра выразил надежду, что после этого российские специалисты «десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях».

