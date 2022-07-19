Хакер: телевизор могут использовать для прослушивания

Домашняя бытовая техника, среди которой пылесос, холодильник, телевизор, может быть использована для наблюдения и прослушивания, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимного участника российской хакерской группы RaHDIt.

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По его словам, большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. Кроме того, ряд моделей оснащены камерами и микрофонами. «Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — сказал эксперт.

Ранее хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой. Список с именами был передан компетентным органам. Отмечается, что список достаточно внушительный.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
ТЕГИ:ТелевизорПрослушка
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