Хакер: телевизор могут использовать для прослушивания
Домашняя бытовая техника, среди которой пылесос, холодильник, телевизор, может быть использована для наблюдения и прослушивания, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимного участника российской хакерской группы RaHDIt.
По его словам, большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. Кроме того, ряд моделей оснащены камерами и микрофонами. «Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — сказал эксперт.
Ранее хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой. Список с именами был передан компетентным органам. Отмечается, что список достаточно внушительный.
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