Хакер: телевизор могут использовать для прослушивания

По его словам, большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. Кроме того, ряд моделей оснащены камерами и микрофонами. «Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — сказал эксперт.

Ранее хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой. Список с именами был передан компетентным органам. Отмечается, что список достаточно внушительный.

