Хакер Дандамаев рассказал о новой схеме мошенничества с картами

По его словам, речь идёт о сильно пьющих россиянах, у которых имеются долги по коммунальным платежам. Аферисты предлагают им оплатить долги. После получения согласия на гражданина оформляется карта, через которую проводятся незаконные операции.

Дандамаев указал, что сама аренда банковских карт «не наказывается уголовно», однако именно к владельцу карты могут нагрянуть сотрудники полиции.

«Не нужно доверительно относиться ко всем предложениям о помощи или дополнительном заработке от незнакомых вам лиц. И ни в коем случае не передавайте никому данные своей карты», - заключил эксперт.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что в России участились случаи мошенничества с использованием дипфейк-технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

