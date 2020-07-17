Хабаровску могут вернуть ограничения против COVID-19 на фоне митингов

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выступило за возвращение ограничений, действовавших в регионе в мае и июне в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщила глава управления Татьяна Зайцева, в перспективе специалисты видят тенденцию роста заболеваемости, передаёт РИА Новости. Санврачи предлагают снова ограничить пребывание в общественных местах и не советуют рассчитывать на открытие детских лагерей.

Из всех российских регионов только в Хабаровском крае сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Из 5,7 тысяч заболевших с начала эпидемии 80% - это жители Хабаровска. В четверг, 16 июля, власти сообщили, что в COVID-госпиталях Хабаровска заняты уже 90% мест.