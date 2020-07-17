Хабаровску могут вернуть ограничения против COVID-19 на фоне митингов
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выступило за возвращение ограничений, действовавших в регионе в мае и июне в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Как сообщила глава управления Татьяна Зайцева, в перспективе специалисты видят тенденцию роста заболеваемости, передаёт РИА Новости. Санврачи предлагают снова ограничить пребывание в общественных местах и не советуют рассчитывать на открытие детских лагерей.
Из всех российских регионов только в Хабаровском крае сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Из 5,7 тысяч заболевших с начала эпидемии 80% - это жители Хабаровска. В четверг, 16 июля, власти сообщили, что в COVID-госпиталях Хабаровска заняты уже 90% мест.
В последнюю неделю в Хабаровском крае проходят массовые стихийные митинги в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Правительство края и мэр Хабаровска призывали митингующих к благоразумию, напоминая об угрозе заражения коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru