Власти Хабаровского края призвали протестующих не поддаваться на провокации

Действующее правительство Хабаровского края обратилось к участникам массовых протестов в регионе, выступающих в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Там напомнили, что все массовые акции несанкционированы, а также предупредили о попытках спровоцировать беспорядки.

«Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон!» - говорится в заявлении на официальном сайте краевого правительства.

Хабаровчане провели акцию в поддержку Фургала, «сохранив благоразумие»

Там также попросили протестующих уважать право на тишину тех, кто живёт на оживлённых улицах, а также напомнили об опасности распространения коронавируса.

Сергея Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Его этапировали в Москву и арестовали. В выходные в Хабаровске и других городах региона прошли несогласованные массовые акции в поддержку главы региона, полиция людей не задерживала. Один из митингов, по сообщениям СМИ, стал самым массовым в истории региона. Оценки разнятся — акция могла собрать от 10 тысяч до 35 тысяч человек, отмечала газета «Коммерсантъ».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Акции ПротестаГубернаторХабаровский Край
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