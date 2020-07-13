Власти Хабаровского края призвали протестующих не поддаваться на провокации
Действующее правительство Хабаровского края обратилось к участникам массовых протестов в регионе, выступающих в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Там напомнили, что все массовые акции несанкционированы, а также предупредили о попытках спровоцировать беспорядки.
«Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон!» - говорится в заявлении на официальном сайте краевого правительства.
Там также попросили протестующих уважать право на тишину тех, кто живёт на оживлённых улицах, а также напомнили об опасности распространения коронавируса.
Сергея Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Его этапировали в Москву и арестовали. В выходные в Хабаровске и других городах региона прошли несогласованные массовые акции в поддержку главы региона, полиция людей не задерживала. Один из митингов, по сообщениям СМИ, стал самым массовым в истории региона. Оценки разнятся — акция могла собрать от 10 тысяч до 35 тысяч человек, отмечала газета «Коммерсантъ».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
727 тыс.+6 615 / сут.
Умерли
11 335+130 / сут.
Выздоровели
501 тыс.+3 615 / сут.
- Сокуров рассказал об осведомлённости Путина «про ребят богатых наших»
- Власти Хабаровского края призвали протестующих не поддаваться на провокации
- СМИ назвали пять кандидатов на замену губернатору Фургалу
- Россияне на «удаленке»: Кто вернет траты на электричество и защитит от сверхурочной работы
- Дуда побеждает на выборах президента Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru