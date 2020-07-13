Власти Хабаровского края призвали протестующих не поддаваться на провокации

Действующее правительство Хабаровского края обратилось к участникам массовых протестов в регионе, выступающих в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Там напомнили, что все массовые акции несанкционированы, а также предупредили о попытках спровоцировать беспорядки.

«Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон!» - говорится в заявлении на официальном сайте краевого правительства.