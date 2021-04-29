Хабаровским пенсионерам вручат по десятку яиц за прививку от COVID-19

По его словам, социально-ориентированный проект запущен с одной из местных птицефабрик специально к празднику Пасхи. Жителей старшего возраста ждут 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации. Всего пенсионерам в пунктах вакцинации раздадут 1400 упаковок яиц.

Вознаграждения за прохождение вакцинации пообещали власти и других регионов, в том числе Москву, где с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1000 баллов. Потратить эту сумму они смогут в рамках программы «Миллион призов».

Между тем, в больницах Подмосковья развернут резервные койки для заразившихся коронавирусной инфекцией в праздники, сообщает телеканал «360».



