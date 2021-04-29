Хабаровским пенсионерам вручат по десятку яиц за прививку от COVID-19

Жителям Хабаровского края от 60 лет, сделавшим прививку против коронавируса накануне Пасхи, выдадут по 10 яиц. Об этом сообщил Минздрав региона со ссылкой на зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.

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По его словам, социально-ориентированный проект запущен с одной из местных птицефабрик специально к празднику Пасхи. Жителей старшего возраста ждут 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации. Всего пенсионерам в пунктах вакцинации раздадут 1400 упаковок яиц.

Вознаграждения за прохождение вакцинации пообещали власти и других регионов, в том числе Москву, где с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1000 баллов. Потратить эту сумму они смогут в рамках программы «Миллион призов».

Между тем, в больницах Подмосковья развернут резервные койки для заразившихся коронавирусной инфекцией в праздники, сообщает телеканал «360».


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ТЕГИ:Хабаровский КрайВакцинацияЯйца
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