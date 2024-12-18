В Екатеринбурге выявлены два случая ботулизма из-за зараженных консервов

В Екатеринбурге зарегистрированы два случая заболевания ботулизмом, оба связаны с употреблением зараженных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину», произведенных 13 сентября 2024 года в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболевшие — две родственницы, которые приобрели консервы на рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервов были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», где был обнаружен ботулотоксин. Токсин также выявлен в крови пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое.