В Екатеринбурге выявлены два случая ботулизма из-за зараженных консервов

В Екатеринбурге зарегистрированы два случая заболевания ботулизмом, оба связаны с употреблением зараженных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину», произведенных 13 сентября 2024 года в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболевшие — две родственницы, которые приобрели консервы на рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервов были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», где был обнаружен ботулотоксин. Токсин также выявлен в крови пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое.

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Роспотребнадзор начал расследование для установления продавца, изготовителя и пути поставки продукции.

В ведомстве порекомендовали не приобретать продукты на неустановленных местах и при отсутствии необходимых документов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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