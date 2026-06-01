Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»
Россиянам с 1 июня стало доступно отслеживание судебных документов через портал «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.
«С сегодняшнего дня граждане России могут отслеживать судебные документы на едином портале государственных услуг», - отмечается в сообщении.
Председатель ВС Игорь Краснов на недавнем совещании по обеспечению деятельности мировой юстиции указывал, что изменения позволят россиянам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, при этом стороны смогут оперативно получать документы и извещения.
Между тем в Госдуме предложили создать на «Госуслугах» отдельную систему оповещения и разъяснения законов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день
- Онлайн-соблазны повсюду: Как привить ребенку цифровой иммунитет
- Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»
- Гусев призвал не допустить в России онлайн-торговлю алкоголем и табаком
- Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС
- Россиянам рассказали, как повысить шансы на одобрение кредита
- Никитин: Дефицита авиационного керосина в России нет
- Считают всё: Москвичам одобряют семейную ипотеку при зарплате от 280 тысяч
- Путин поручил обеспечить бесперебойную работу сервисов в период ограничения интернета
- Будем пролетать: Отказ Сербии от безвиза с Россией не ударит по туристам