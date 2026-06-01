Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»

Россиянам с 1 июня стало доступно отслеживание судебных документов через портал «Госуслуги». Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.

«С сегодняшнего дня граждане России могут отслеживать судебные документы на едином портале государственных услуг», - отмечается в сообщении.

Председатель ВС Игорь Краснов на недавнем совещании по обеспечению деятельности мировой юстиции указывал, что изменения позволят россиянам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, при этом стороны смогут оперативно получать документы и извещения.

Между тем в Госдуме предложили создать на «Госуслугах» отдельную систему оповещения и разъяснения законов.

