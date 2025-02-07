Гурулев назвал причину перехода в комитет по региональной политике

Он пояснил, что этот переход продиктован его «активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах».

Гурулём отметил, что всегда придерживался мнения, что к проблемам регионов и местного самоуправления следует относиться с особым вниманием.

«Надеюсь, что мой опыт в этой сфере позволит мне внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей», - написал парламентарий.

Ранее стало известно, что проект постановления о переводе Гурулёва в комитет по региональной политике и местному самоуправлению будет рассмотрен в Госдуме 11 февраля, сообщает RT.

