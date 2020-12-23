ГУМ могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19
Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Попковский сообщил журналистам, что ГУМ на Красной площади могут оштрафовать за нарушение мер против распространения COVID-19.
Отмечается, что администрация торгового центра не приняла достаточных мер по соблюдению требований использования индивидуальных защитных средств и нарушила таким образом указ мэра Москвы.
Попковский добавил, что пригласит администрацию универсального магазина в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, штраф за нарушение которой для юридических лиц варьируется от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
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