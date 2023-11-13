«ГУМ-каток» на Красной площади в Москве откроют 30 ноября
Торжественное открытие «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве состоится 29 ноября, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для всех желающих каток будет работать с 30 ноября 2023 года до 29 февраля 2024 года, стоимость билетов будет зависеть от времени и дня недели.
В частности, стоимость посещения для детей с 7 до 12 лет по будням составит 300 рублей, а для взрослых - 700 рублей. В выходные и праздничные дни билеты будут дороже на 100 рублей - 400 и 800 рублей, соответственно.
«В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса стоит 600 рублей, вечерние – 800 рублей, в выходные и праздничные дни – 900 рублей. Детский - 400 рублей и 500 рублей соответственно», - говорится в сообщении.
Прокат коньков будет стоить от 250 рублей, а заточка коньков обойдётся в 1000 рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ледовом дворце «Крылатское» возобновил работу крытый каток с конькобежной ареной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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