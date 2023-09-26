«Союзмультфильм» выпустит сериал по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
Киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko выпустят мультсериал «Шайбу! Шайбу!» по мотивам серии спортивных мультфильмов режиссера Бориса Дежкина. Об этом сообщили в пресс-службе студии.
Премьера проекта запланирована на осень 2024 года. Анимационный сериал вдохновлен серией советских мультфильмов «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор на ринге», «В гостях у лета», «Приходи на каток». Генеральным партнером новинки стала Континентальная хоккейная лига, информационным партнером выступит спортивный портал «Чемпионат». Мультсериал рассчитан на школьников, известно, что одним из его героев станет талисман КХЛ — снежный человек Крут.
«Я бы сказала, что это самый ожидаемый проект рынка в целом, спортивных федераций, разных государственных структур, отвечающих за спорт, а также большого количества лицензиатов, которые договорились с нами про то, что нужно возродить прекрасных наших харизматичных героев режиссера Бориса Дежкина в новом сериале», — отметила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Анимационный сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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