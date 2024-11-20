СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Гуфа

Уточняется, что если выступление не отменят, активист готов направить наряд к концертной площадке, чтобы удостовериться, что исполнитель не выйдет на сцену под запрещенными веществами.

Ранее, 23 октября, репер устроил драку с мужчиной у банного комплекса. В итоге его соперник и сам певец получили легкие травмы. Потерпевший написал заявление на исполнителя.

Позже Гуф записал видеообращение из отдела полиции, в котором принес извинения за инцидент, напоминает «Радиоточка НСН».

