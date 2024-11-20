СМИ: Общественники потребовали отменить концерт Гуфа
Председателя общественного совета «Отцов России» Андрей Згонников подал заявление в Генпрокуратуру и СК России с требованием отменить выступление рэпера Алексея Долматова (более известен как Гуф), сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
Уточняется, что если выступление не отменят, активист готов направить наряд к концертной площадке, чтобы удостовериться, что исполнитель не выйдет на сцену под запрещенными веществами.
Ранее, 23 октября, репер устроил драку с мужчиной у банного комплекса. В итоге его соперник и сам певец получили легкие травмы. Потерпевший написал заявление на исполнителя.
Позже Гуф записал видеообращение из отдела полиции, в котором принес извинения за инцидент, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru