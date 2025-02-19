Gucci зарегистрировал одноименную торговую марку в России
Компания Gucci зарегистрировал одноименную торговую марку в России, сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Из данных Роспатента следует, что правообладателем торговой марки выступает компания Gucciо Gucci, которая зарегистрирована в итальянской Флоренции. Товарный знак позволяет производить и продавать под брендом платья и сумки, женское нижнее белье, ткани, купальники, обувь, куртки и головные уборы. Также в перечне кухонная утварь, ювелирные украшения и косметические принадлежности.
Заявку подали 2 июня 2023 года. Дата регистрации - 18 февраля 2025 года.
Ранее в Роспатент поступили три заявки на регистрацию товарных знаков Lada, напоминает RT.
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