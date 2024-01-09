Губерниев поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы
Телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поддержал решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
Он отметил, что Россия сегодня становится по-настоящему спортивной страной, а глава государство лично любит спорт и способствует его развитию. Именно спорт Губерниев назвал мощнейшей национальной философией.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также поддержал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в президентских выборах, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.
Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубе повысят цены на бензин более чем на 500%
- Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб
- АТОР: Турпоток из России на Шри-Ланку в 2023 году стал рекордным
- В Россию из Турции поступила вторая партия яиц
- Министр обороны Украины заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
- Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство
- На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера
- Эстония будет направлять Украине 0,25% ВВП на военные нужды
- Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru