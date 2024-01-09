Губерниев поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы

Телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поддержал решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

Он отметил, что Россия сегодня становится по-настоящему спортивной страной, а глава государство лично любит спорт и способствует его развитию. Именно спорт Губерниев назвал мощнейшей национальной философией.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также поддержал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в президентских выборах, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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