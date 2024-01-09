Губерниев поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года.

