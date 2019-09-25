Губерниев опроверг ДТП со своим участием

Сам Дмитрий Губерниев в интервью НСН опроверг факт ДТП.

«Никакой аварии не случилось, все хорошо. С чего вы это взяли? Не читайте за обедом советских газет», - сказал он.

Отметим, что в публикации «Комсомольской правды» утверждается, что автомобили получили незначительные повреждения. Водители дождались полицию, после чего был оформлен протокол. Виновником аварии был признан водитель BMW.

