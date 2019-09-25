Губерниев опроверг ДТП со своим участием
Спортивный комментатор заявил в интервью НСН, что с ним все хорошо.
Газета «Комсомольская правда» сообщила о том, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 17 сентября якобы попал в ДТП возле префектуры Зеленоградского административного округа. По данным издания, автомобиль комментатора BMW X5 врезался в Mazda 6,
Сам Дмитрий Губерниев в интервью НСН опроверг факт ДТП.
«Никакой аварии не случилось, все хорошо. С чего вы это взяли? Не читайте за обедом советских газет», - сказал он.
Отметим, что в публикации «Комсомольской правды» утверждается, что автомобили получили незначительные повреждения. Водители дождались полицию, после чего был оформлен протокол. Виновником аварии был признан водитель BMW.
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