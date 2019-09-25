Дмитрий Губерниев попал в ДТП

25 сентября 201914:54

Ведущий Дмитрий Губеринев попал в аварию в столице. Как отмечает сайт KP.Ru, виновником ДТП был признан сам спортивный комментатор. Источник подчёркивает, что столкновение произошло днём 17 сентября. Отмечается, что автомобиль Губерниева BMW Х5 врезался сзади в Mazda 6.

К счастью, машины получили незначительные повреждения, а водители и пассажиры не пострадали. Участники аварии дождались приезда полиции и оформили протокол.

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Ранее НСН писала, что художник Никас Сафронов пострадал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Интерфакс. ДТП произошло около 22 вечера (мск). В автомобиль Сафронова врезался на скорости KIA Rio. По информации агентства, в результате аварии художник повредил шею.

На место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники ДПС.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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