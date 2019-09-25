Дмитрий Губерниев попал в ДТП

Ведущий Дмитрий Губеринев попал в аварию в столице. Как отмечает сайт KP.Ru, виновником ДТП был признан сам спортивный комментатор. Источник подчёркивает, что столкновение произошло днём 17 сентября. Отмечается, что автомобиль Губерниева BMW Х5 врезался сзади в Mazda 6.

К счастью, машины получили незначительные повреждения, а водители и пассажиры не пострадали. Участники аварии дождались приезда полиции и оформили протокол.