Дмитрий Губерниев попал в ДТП
Ведущий Дмитрий Губеринев попал в аварию в столице. Как отмечает сайт KP.Ru, виновником ДТП был признан сам спортивный комментатор. Источник подчёркивает, что столкновение произошло днём 17 сентября. Отмечается, что автомобиль Губерниева BMW Х5 врезался сзади в Mazda 6.
К счастью, машины получили незначительные повреждения, а водители и пассажиры не пострадали. Участники аварии дождались приезда полиции и оформили протокол.
Ранее НСН писала, что художник Никас Сафронов пострадал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Интерфакс. ДТП произошло около 22 вечера (мск). В автомобиль Сафронова врезался на скорости KIA Rio. По информации агентства, в результате аварии художник повредил шею.
На место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники ДПС.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Чайка рассказал о причинах лесных пожаров этим летом
- Экипаж горящего в Норвегии российского траулера спасен
- Правительство поддержало идею о запрете клеток в судах
- В Гидрометцентре россиянам пообещали теплый октябрь
- В России хотят ввести обязательное страхование квартир