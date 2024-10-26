Губернатор Вологодской области раскритиковал аграриев перед награждением

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов нахамил сотрудникам сельского хозяйства перед церемонией их награждения. Об этом сообщил телеканал «Русский Север».

Чиновник напомнил, что в настоящий момент в регионе существуют различные меры поддержки, однако аграрии, по его словам, не хотят ими воспользоваться.

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«Где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться? Я в цирке не работаю. Товарищи аграрии, услышьте меня, пожалуйста, вовремя», - возмутился Филимонов.

До этого он опоздал на торжественную церемонию на полтора часа, заявив, что работает 24/7. При этом чиновник заметил, что «не настаивал на том, чтобы его ждали». Филимонов также сделал замечание одному из сидящих в зале за то, что тот пользовался телефоном.


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ФОТО: РИА Новости
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