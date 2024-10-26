Губернатор Вологодской области раскритиковал аграриев перед награждением

«Где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться? Я в цирке не работаю. Товарищи аграрии, услышьте меня, пожалуйста, вовремя», - возмутился Филимонов.

До этого он опоздал на торжественную церемонию на полтора часа, заявив, что работает 24/7. При этом чиновник заметил, что «не настаивал на том, чтобы его ждали». Филимонов также сделал замечание одному из сидящих в зале за то, что тот пользовался телефоном.



