Baza: Глава Сибая выразил соболезнования жителям Башкортостана

В Башкортостане исполняющий обязанности главы Сибая Сергей Озерцов в своей праздничной речи ко Дню республики выразил жителям региона «самые искренние соболезнования». Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

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«Дорогие сибайцы, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», - говорит чиновник в опубликованном видео.

После этого некоторые зрители поаплодировали ему.

Сибай является городом республиканского значения. Он расположен на юго-востоке Башкирии. Его называют промышленным, культурным и образовательным центром Башкирского Зауралья. В населенном пункте проживает более 50 тысяч человек.

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ФОТО: Скриншот с видео
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