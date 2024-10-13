Baza: Глава Сибая выразил соболезнования жителям Башкортостана
В Башкортостане исполняющий обязанности главы Сибая Сергей Озерцов в своей праздничной речи ко Дню республики выразил жителям региона «самые искренние соболезнования». Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
«Дорогие сибайцы, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», - говорит чиновник в опубликованном видео.
После этого некоторые зрители поаплодировали ему.
Сибай является городом республиканского значения. Он расположен на юго-востоке Башкирии. Его называют промышленным, культурным и образовательным центром Башкирского Зауралья. В населенном пункте проживает более 50 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru