Губернатор Вологодской области объяснил ограничения на продажу алкоголя

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей», - пояснил он.

По словам губернатора, 71% смертей среди жителей региона трудоспособного возраста связан с алкоголем. При этом за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более, чем втрое.

Помимо прочего за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает 71 место, что является «позорным» результатом, подчеркнул Филимонов.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя в будние дни двумя часами - с 12.00 до 14.00. При этом в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли, напоминает «Радиоточка НСН».

