Губернатор Вологодской области обсудил результаты ЕГЭ по-английски
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, обсуждая результаты ЕГЭ, заговорил по-английски. Видео с его речью распространилось в соцсетях.
В ходе совещания главе департамента образования региона Екатерина Целикова рассказала, что вологодские школьники отстают в результатах ЕГЭ по английскому языку от общих результатов по стране.
В ответ Филимонов поинтересовался у чиновницы, что является причиной оставания. При этом сделал он это на агнлийском языке.
«Please, answer my question», - заключил губернатор.
Ранее онлайн-школа английского языка Skyeng выяснила, что 20% россиян стараются избегать за рубежом общения на английском из-за плохого знания языка и произношения, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru