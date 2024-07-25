Губернатор Вологодской области обсудил результаты ЕГЭ по-английски

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, обсуждая результаты ЕГЭ, заговорил по-английски. Видео с его речью распространилось в соцсетях.

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В ходе совещания главе департамента образования региона Екатерина Целикова рассказала, что вологодские школьники отстают в результатах ЕГЭ по английскому языку от общих результатов по стране.

В ответ Филимонов поинтересовался у чиновницы, что является причиной оставания. При этом сделал он это на агнлийском языке.

«Please, answer my question», - заключил губернатор.

Ранее онлайн-школа английского языка Skyeng выяснила, что 20% россиян стараются избегать за рубежом общения на английском из-за плохого знания языка и произношения, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕГЭВологодская ОбластьГубернаторАнглия

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