Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился с врио губернатора Омской области Хоценко

Решение принято в связи с заявлением Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий. Путин поблагодарил его за работу на посту губернатора.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Георгий Филимонов.

«Надеюсь, что все, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, - он сохранится», - сказал президент.

Ранее Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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