Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области

Решение принято в связи с заявлением Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий. Путин поблагодарил его за работу на посту губернатора.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Георгий Филимонов.

«Надеюсь, что все, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, - он сохранится», - сказал президент.

Ранее Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области, отмечает «Радиоточка НСН».

