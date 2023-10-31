Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области, сообщила пресс-служба Кремля.
Решение принято в связи с заявлением Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий. Путин поблагодарил его за работу на посту губернатора.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Георгий Филимонов.
«Надеюсь, что все, что было сделано до сих пор, и темп, который был набран в работе улучшения жизни людей, - он сохранится», - сказал президент.
Ранее Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru