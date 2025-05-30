Страшные картинки на жевательном табаке не отпугнут зависимых от никотина
При курении электронных сигарет зависимость от никотина только усугубляется, потому что солевой никотин менее раздражает гортань, сказал НСН Василий Шуров.
Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил НСН, что размещение страшных картинок на любом виде никотинсодержащей продукции не отпугнет зависимых россиян.
С 1 сентября в России жевательный и нюхательный табак будут продавать с изображениями о вреде его потребления, следует из приказа Минздрава с утвержденными эскизами. На изображениях также будет указан телефон консультативного центра помощи в борьбе с табачной зависимостью. Шуров отметил, что практика со страшными картинами на пачках сигарет не привела к сокращению числа курильщиков в России.
«Не поможет и их размещение на жевательном, сосательном и любом другом табаке, потому что у нас накоплена критическая масса популярности никотина - десятки миллионов человек потребляют никотин и плевать они хотели на страшные картинки. Если следовать логике, все эти вещества крайне токсичны для организма, Роспотребнадзор должен их просто запретить. Но этого никогда не сделают, мы будем слушать демагогию про картинки», - сказал собеседник НСН.
По его словам, любые виды никотинсодержащей продукции вредны, меняется лишь способ поступления вещества в кровь.
«Нельзя говорить о том, что какой-то вид табака менее вреден, потому что мы в любом случае говорим о никотиновой зависимости. Человек себе не принадлежит, он - раб вещества. Конечно, при сгорании больше канцерогенов, сильнее забиваются легкие. Сосательный же табак разрушает десны, зубы, желудок. Это просто другой канал поступления никотина. То же самое с электронными сигаретами – это солевой никотин, который менее раздражает гортань, из-за чего это вонючую палочку можно целый день не вытаскивать изо рта. Зависимость из-за этого только усугубляется. Все болезни вейперов приводят к матовому стеклу в легких, к тяжелой пневмонии как при коронавирусе», - заключил эксперт.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел данные, согласно которым распространенность курения в России с 2009 года стало меньше в два с лишним раза среди граждан старше 15 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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