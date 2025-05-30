С 1 сентября в России жевательный и нюхательный табак будут продавать с изображениями о вреде его потребления, следует из приказа Минздрава с утвержденными эскизами. На изображениях также будет указан телефон консультативного центра помощи в борьбе с табачной зависимостью. Шуров отметил, что практика со страшными картинами на пачках сигарет не привела к сокращению числа курильщиков в России.

«Не поможет и их размещение на жевательном, сосательном и любом другом табаке, потому что у нас накоплена критическая масса популярности никотина - десятки миллионов человек потребляют никотин и плевать они хотели на страшные картинки. Если следовать логике, все эти вещества крайне токсичны для организма, Роспотребнадзор должен их просто запретить. Но этого никогда не сделают, мы будем слушать демагогию про картинки», - сказал собеседник НСН.