Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал в своем Instagram, что заразился коронавирусом.

Он предупредил, что перейдет на удаленный режим работы. Накануне Сипягин пожаловался на высокую температуру и объявил об уходе на самоизоляцию.

С начала пандемии во Владимирской области выявили 11 041 случай заражения, умерли 277 человек.

