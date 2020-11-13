Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал в своем Instagram, что заразился коронавирусом.

Он предупредил, что перейдет на удаленный режим работы. Накануне Сипягин пожаловался на высокую температуру и объявил об уходе на самоизоляцию.

С начала пандемии во Владимирской области выявили 11 041 случай заражения, умерли 277 человек.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусВладимирская Область
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