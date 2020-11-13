Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом
13 ноября 202016:46
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал в своем Instagram, что заразился коронавирусом.
Он предупредил, что перейдет на удаленный режим работы. Накануне Сипягин пожаловался на высокую температуру и объявил об уходе на самоизоляцию.
С начала пандемии во Владимирской области выявили 11 041 случай заражения, умерли 277 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
- Google получил штраф на 25 млн долларов от Турции
- Наградной лист к обходному. Как питерскому избиркому вручили орден в обход главы ЦИК РФ
- Правительство определит установленный по умолчанию поисковик для всех гаджетов в России
- Из президента в кандидаты. Facebook изменил статус Трампа
13 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru