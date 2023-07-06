Губернатор Владимиров назвал ставропольскую картошку вкуснее белорусской

Глава Ставрополья Владимир Владимиров пообещал Владимиру Путину привезти выращенную в его в крае картошку, отметив, что она лучше белорусской. Слова политиков приводит РИА Новости.

Владимиров отметил, что раньше в регионе не выращивали картофель, а после мелиорации было собрано 600 тысяч тонн.

«Вкусная картошка?» - спросил президент.

В ответ губернатор пообещал в следующий раз привезти ее, ответив на вопрос, сравнима ли она с качеством белорусской.

«Лучше. Я думаю, что лучше», - сказал Владимиров.

Ранее Александр Лукашенко возмутился импортной картошке в магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



