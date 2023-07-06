Губернатор Владимиров назвал ставропольскую картошку вкуснее белорусской
6 июля 202315:03
Глава Ставрополья Владимир Владимиров пообещал Владимиру Путину привезти выращенную в его в крае картошку, отметив, что она лучше белорусской. Слова политиков приводит РИА Новости.
Владимиров отметил, что раньше в регионе не выращивали картофель, а после мелиорации было собрано 600 тысяч тонн.
«Вкусная картошка?» - спросил президент.
В ответ губернатор пообещал в следующий раз привезти ее, ответив на вопрос, сравнима ли она с качеством белорусской.
«Лучше. Я думаю, что лучше», - сказал Владимиров.
Ранее Александр Лукашенко возмутился импортной картошке в магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МЧС РФ предупредили москвичей об ухудшении погоды
- Будущий контрактник рассказал, что Владимир Соловьев мотивировал его пойти в зону СВО
- Костомаров выписался из больницы
- ГИБДД: автомобили иностранцев не выпустят из России до уплаты всех штрафов
- Продажи новых легковых автомобилей России в июне выросли на 88 процентов
- Губернатор Владимиров назвал ставропольскую картошку вкуснее белорусской
- Путин призвал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
- Финляндия пригрозила закрыть консульство России в Турку
- Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка
- Исследование: деньги важны для любви в книгах всех времен
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru