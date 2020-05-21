Губернатор Тульской области защитил медсестру, надевшую купальник под костюм

Глава Тульской области Алексей Дюмин выразил благодарность медсестре, которая на время работы надела купальник под защитный костюм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Вести".

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Главврач областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам, что к медработнице не было применены санкции, как ранее сообщалось в Сети. По словам Савищевой, губернатор Дюмин лично вышел на связь с медсестрой и оказал ей поддержку, поблагодарив за труд как ее, так и коллег по больнице. Губернатор также отметил, что в этот непростой период врачам необходима помощь и уважение, а не упреки из-за дресс-кода. Главврач в свою очередь отозвалась о медсестре как о настоящем профессионале.

Ранее в соцсетях появился снимок медсестры, находящейся в больнице в прозрачном костюме, из-под которого был виден купальник. Девушка обосновала свой выбор жарой, которая мешала ей работать. По ее словам, она не ожидала, что костюм окажется настолько прозрачным.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусВрачиТульская Область
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