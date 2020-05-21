Губернатор Тульской области защитил медсестру, надевшую купальник под костюм

Главврач областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам, что к медработнице не было применены санкции, как ранее сообщалось в Сети. По словам Савищевой, губернатор Дюмин лично вышел на связь с медсестрой и оказал ей поддержку, поблагодарив за труд как ее, так и коллег по больнице. Губернатор также отметил, что в этот непростой период врачам необходима помощь и уважение, а не упреки из-за дресс-кода. Главврач в свою очередь отозвалась о медсестре как о настоящем профессионале.

Ранее в соцсетях появился снимок медсестры, находящейся в больнице в прозрачном костюме, из-под которого был виден купальник. Девушка обосновала свой выбор жарой, которая мешала ей работать. По ее словам, она не ожидала, что костюм окажется настолько прозрачным.