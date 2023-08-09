Губернатор Севастополя Развожаев уволил чиновника за покупку автомобиля Citroеn

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об отставке главы ГАУ «государственная экспертиза г. Севастополя» Дениса Жданова за закупку французского автомобиля представительского класса за 12 млн рублей для нужд государственной экспертизы города, передает ТАСС.

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«Те, кто готовил для него эти решения, соответственно, последуют за ним. Надеюсь, что это будет адекватный урок для всех остальных севастопольских чиновников», - подчеркнул губернатор.

Он также призвал остальных чиновников адекватно оценивать текущую обстановку в стране.

Как выяснилось, госэкспертиза Севастополя разместила закупку на лизинг автомобиля Citroеn SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT с обивкой сидений черной кожей.

Ранее Развожаев сообщил о задержке поставок бензина АИ-92 в Севастополь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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