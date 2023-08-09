Губернатор Севастополя Развожаев уволил чиновника за покупку автомобиля Citroеn

«Те, кто готовил для него эти решения, соответственно, последуют за ним. Надеюсь, что это будет адекватный урок для всех остальных севастопольских чиновников», - подчеркнул губернатор.

Он также призвал остальных чиновников адекватно оценивать текущую обстановку в стране.

Как выяснилось, госэкспертиза Севастополя разместила закупку на лизинг автомобиля Citroеn SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT с обивкой сидений черной кожей.

Ранее Развожаев сообщил о задержке поставок бензина АИ-92 в Севастополь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

