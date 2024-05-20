Губернатор Севастополя: ЕГЭ и ОГЭ в регионе будут добровольными в этом году

ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными – их можно не сдавать, а поступать в вузы по внутренним вступительным экзаменам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, причиной для такого решения послужила угроза атак со стороны ВСУ.

Однако, отметил Развожаев, все желающие смогут сдать экзамены.

Ранее сообщалось, что выпускников школ, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, освободили от сдачи итоговых экзаменов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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