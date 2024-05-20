Губернатор Севастополя: ЕГЭ и ОГЭ в регионе будут добровольными в этом году
20 мая 202413:21
ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе в этом году будут добровольными – их можно не сдавать, а поступать в вузы по внутренним вступительным экзаменам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, причиной для такого решения послужила угроза атак со стороны ВСУ.
Однако, отметил Развожаев, все желающие смогут сдать экзамены.
Ранее сообщалось, что выпускников школ, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, освободили от сдачи итоговых экзаменов, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru