Путин наградил орденами Чайку и Беглова
Полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-служба Кремля.
В указе, который был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на интернет-портале правовой информации, говорится, что Чайка получил награду «за большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу».
Кроме того, российский лидер наградил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава Северной столицы получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был награждён лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает RT. Путин наградил политика «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
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