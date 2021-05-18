Путин наградил орденами Чайку и Беглова

Полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-служба Кремля.



В указе, который был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на интернет-портале правовой информации, говорится, что Чайка получил награду «за большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, российский лидер наградил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Глава Северной столицы получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был награждён лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает RT. Путин наградил политика «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».