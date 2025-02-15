Губернатор Сахалина начал лично принимать женщин, желающих сделать аборт

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лично принимает женщин, желающих сделать аборт.

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«Ко мне приходят женщины, которые хотят сделать аборт. Я спрашиваю: что мешает вам родить? Ответы разные — отсутствие поддержки, страх потерять работу, давление общества. Наша задача — убрать эти барьеры», - заявил Лимаренко на встрече с журналистами.

Губернатор также заявил, что в регионе в скором времени запустят программу «Счастливое материнство». По его словам, планируется запустить различные сервисы для беременных, привлечь психологов для консультирования будущих мам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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