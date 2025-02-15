Губернатор Сахалина начал лично принимать женщин, желающих сделать аборт
15 февраля 202520:54
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лично принимает женщин, желающих сделать аборт.
«Ко мне приходят женщины, которые хотят сделать аборт. Я спрашиваю: что мешает вам родить? Ответы разные — отсутствие поддержки, страх потерять работу, давление общества. Наша задача — убрать эти барьеры», - заявил Лимаренко на встрече с журналистами.
Губернатор также заявил, что в регионе в скором времени запустят программу «Счастливое материнство». По его словам, планируется запустить различные сервисы для беременных, привлечь психологов для консультирования будущих мам.
Ранее «чумовой капитал» для молодых семей оленеводов создали в Ненецком автономном округе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru