Губернатор Приморья Кожемяко опроверг слухи об отставке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в рамках программы «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» на местном телевидении опроверг слухи о своей скорой отставке в связи с переходом на новую должность.

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Отвечая на вопрос, не собирается ли он сменить работу, он указал, что в регионе для него ещё достаточно работы.

«Глупостям не надо верить», - сказал Кожемяко.

Ранее парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который занимал должность президента республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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