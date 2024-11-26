Губернатор Приморья Кожемяко опроверг слухи об отставке

Отвечая на вопрос, не собирается ли он сменить работу, он указал, что в регионе для него ещё достаточно работы.

«Глупостям не надо верить», - сказал Кожемяко.

Ранее парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который занимал должность президента республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».