Губернатор Приморья Кожемяко опроверг слухи об отставке
26 ноября 202415:03
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в рамках программы «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» на местном телевидении опроверг слухи о своей скорой отставке в связи с переходом на новую должность.
Отвечая на вопрос, не собирается ли он сменить работу, он указал, что в регионе для него ещё достаточно работы.
«Глупостям не надо верить», - сказал Кожемяко.
Ранее парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который занимал должность президента республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru