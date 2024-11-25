Руководители компаний «Яковлев» и «Туполев» покинут свои посты

Главы авиастроительных компаний «Яковлев» и «Туполев» Андрей Богинский и Константин Тимофеев уйдут в отставку. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты», — указали в ОАК.

Управлением деятельностью «Яковлева» займется генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя организаций. При этом управлять работой «Туполева» начнет заместитель гендиректора ОАК по гособоронзаказу и программам оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

Ранее Вадим Бадеха, экс-глава Объединенной двигателестроительной корпорации, был назначен генеральным директором ОАК вместо Юрия Слюсаря, который стал исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, напоминает Ura.ru.

