Минобороны РФ: на затонувшем крейсере «Москва» есть один погибший
Министерство обороны России объявило об одном погибшем члене экипажа затонувшего ракетного крейсера «Москва». Об этом сообщает ТАСС.
В министерстве заявили, что 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.
По данным ведомства, родные и близкие погибшего и пропавших без вести получают необходимую поддержку и помощь.
Ранее стало известно, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса.
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