Минобороны РФ: на затонувшем крейсере «Москва» есть один погибший

Министерство обороны России объявило об одном погибшем члене экипажа затонувшего ракетного крейсера «Москва». Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле не подтвердили подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»

В министерстве заявили, что 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.

По данным ведомства, родные и близкие погибшего и пропавших без вести получают необходимую поддержку и помощь.

Ранее стало известно, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черноморский Флот РФ
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