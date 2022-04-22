Минобороны РФ: на затонувшем крейсере «Москва» есть один погибший

В министерстве заявили, что 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.

По данным ведомства, родные и близкие погибшего и пропавших без вести получают необходимую поддержку и помощь.

Ранее стало известно, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса.